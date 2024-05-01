В столице прошел футбольный турнир, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана

В Доме футбола состоялся ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок дружбы Казахстанской федерации футбола среди религиозных конфессий», передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы КФФ.

Турнир, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана, прошел при поддержке Центра изучения религий г. Астана. Данное мероприятие было направлено на продвижение межрелигиозного и межконфессионального диалога, как неотъемлемых элементов культуры мира и согласия.

Отметим, турнир впервые был проведен в прошлом году и стал традиционным среди представителей религиозных конфессий.

Президент КФФ Адлет Барменкулов отметил особую роль футбола в объединении, взаимном уважении и сотрудничества между разными вероисповеданиями.

«Поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана! Футбол объединяет все наций, и дает много добра и сил. Все мы знаем, что в Казахстане на сегодня мирно живут более 3800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Данный турнир, который мы проводим во втором раз при поддержке УЕФА, является олицетворением национальной идентичности, культурного многообразия и социальной солидарности», –заявил глава федерации.

В Кубке КФФ приняли участие 17 команд, из числа прихожан различных религиозных объединений.

По итогам турнира первое место заняла команда «Pro Sport» (духовное управление мусульман), второе место завоевала команда «Шанырак» ( Община Евангельских Христиан), а третье место досталось команде «Алаш» (Духовное управление мусульман Казахстана).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.