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Разгром в лондонском дерби "Арсенал" – "Челси" определил актуального лидера АПЛ

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Игроки "Челси" и нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус
Игроки "Челси" и нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус: Julian Finney/Getty Images

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги "Арсенал" в рамках лондонского дерби принял на своем стадионе соперников с западной части города – футбольный клуб "Челси", передает NUR.KZ.

Подопечные Микеля Артеты подошли к этой встрече после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов от "Баварии". Теперь для "Арсенала" победа в АПЛ является единственным шансом завершить текущий сезон с трофеем.

"Челси", который проводит слабый сезон и находится в середине турнирной таблицы полностью провалили эту встречу.

"Арсенал" разгромил "аристократов" со счетом 5:0. Голами отметились Леандро Троссард (4), Бен Уайт (52, 70) и Кай Хаверц (57, 65).

Эта победа позволила "канонирам" вновь стать лидерами таблицы, набрав 77 очков в 34-х матчах. Однако ближайшие конкуренты – "Ливерпуль" (33 матча, 74 очка) и "Манчестер Сити" (32 матча, 73 очка) имеют шансы обогнать столичную команду в чемпионской гонке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2089946-razgrom-v-londonskom-derbi-arsenal-chelsi-opredelil-aktualnogo-lidera-apl/

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