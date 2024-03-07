Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Ногой в голову: жесткий нокаут за 10 секунд случился на турнире по MMA (видео)

Опубликовано:

Французский боец ММА Ислем Масраф
Ислем Масраф. Фото: Instagram @islem_lightning

Французский боец смешанного стиля (MMA) Ислем Масраф одержал яркую победу над своим соотечественником Микаэлем Грогу на турнире PFL Europe 1, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе открыл основной кард шоу, которое принимает Париж. Уже на первых секундах Масраф мощно попал левой ногой в голову соперника. Грогу потерял равновесие и рухнул на настил. После одного добивающего удара рефери зафиксировал нокаут.

Официально было объявлено, что Масраф одержал победу за 10 секунд. Грогу не успел нанести ни одного удара по оппоненту.

Благодаря этому успеху Масраф остался непобежденным. Он выиграл все три боя в профессиональных MMA. В активе Грогу теперь три победы при двух поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2065150-nogoy-v-golovu-zhestkiy-nokaut-za-10-sekund-sluchilsya-na-turnire-po-mma-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.