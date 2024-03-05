"Качество поля – катастрофа": главный тренер ФК "Астана" пожаловался на состояние газона в Алматы

Главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян высказался об итогах матча 2-го тура чемпионата Казахстана против "Жетысу", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что в первой игре тура столичная команда завоевала победу со счетом 0:2.

"Получился сложный матч, можно сказать, весенний футбол. К сожалению, качество поля - катастрофа, на таком поле крайне сложно контролировать мяч, приходилось тратить много времени на обработку. Этим воспользовался соперник. На таком поле легче обороняться, чем строить свою игру. Было много брака, как с нашей стороны, так и со стороны соперника в работе с мячом. У нас было 2-3 момента в первом тайме, в которых можно и нужно было забивать. Но самое важное на данном этапе — это то, что мы выиграли, никто не получил травму на этом поле. Впереди длинная пауза, я бы хотел пожелать нашей сборной удачи. Я сейчас в раздевалке сказал сборникам, что всё в их руках и они должны сделать все, чтобы впервые в истории наша сборная поехала на чемпионат Европы", - заявил специалист.

Матч прошел в Алматы, на стадионе "Жас Кыран".

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