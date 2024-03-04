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Абат Аймбетов одержал первую победу в турецком клубе

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Абат Аймбетов и футболисты ФК "Адана Демирспор"
Абат Аймбетов и футболисты ФК "Адана Демирспор": instagram.com/adskulubu/

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов одержал первую победу в составе турецкого ФК "Адана Демирспор", передает NUR.KZ.

Клуб, цвета которого защищает казахстанец, принял на своей арене "Нью Адана Стэдиум" команду "Фатих Карагюмрюк". Встреча завершилась победой хозяев с минимальной разницей в счете 1:0.

Единственный гол по ходу встречи забил экс-игрок "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Италии Марио Балотелли. На 27-й минуте игры он успешно реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что Аймбетов начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте, заменив Балотелли.

Это первая победа "Адана Демирспор" в 2024 году, на текущий момент клуб занимает девятую строчку в таблице турецкой Суперлиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064477-abat-aymbetov-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-turetskom-klube/

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