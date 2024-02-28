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ФИФА сняла санкции с клуба Казахстанской премьер-лиги

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Футболисты "Кайсара" перед сезоном-2024
Футболисты "Кайсара": Пресс-служба ФК "Кайсар"

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на регистрацию новичков с "Кайсара", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление кызылординского клуба.

Палата по рассмотрению споров ФИФА официально сняла ограничения. Теперь "Кайсар" может регистрировать новичков по завершении трансферных сделок. В межсезонье команду уже пополнили казахстанские защитники Руслан Юденков, Аскар Сатышев, полузащитник Думан Нарзильдаев, форварды Ерсултан Торекул, Токтар Жангылышбай, Айбар Жаксылыков и Марлен Айманов, а также грузинский игрок обороны Георгий Кобуладзе.

В прошлом сезоне кызылординцы заняли шестое место в Казахстанской премьер-лиге, показав лучший результат за последние четыре года. В новом розыгрыше турнира "Кайсар" стартует 1 марта. В рамках первого тура команда на своем поле примет "Актобе" — бронзового призера прошлого сезона.

Напомним, в январе появилась информация, что "Кайсар" выставили на торги. Стартовая цена стопроцентной доли равнялась 1,6 млрд тенге. В клубе рассчитывали, что такой шаг позволит добиться самоокупаемости или прибыли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063492-fifa-snyala-sanktsii-s-kluba-kazahstanskoy-premer-ligi/

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