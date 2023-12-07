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Игра команд "Имолезе" и "Кампобассо" в матче Кубка Италии закончилась со счетом 1:0

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

Матч 1/8 финала Кубка Италии Серии D между командами "Имолезе" и "Кампобассо" состоялся 6 декабря 2023 года. Детальный обзор матча представлен ниже, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей, счет оставался 0:0. Обе команды показали упорную борьбу, но до перерыва не смогли изменить счет на табло.

Второй тайм оказался более результативным. В добавленное арбитром время, на 93-й минуте матча, игрок команды "Имолезе" Кашари забил единственный и победный гол в матче, установив итоговый счет 1:0 в пользу "Имолезе".

Этот гол не только определил исход матча, но и позволил "Имолезе" пробиться в следующий этап турнира.

Приглашаем читателей обсудить этот захватывающий матч в комментариях и поделиться своими впечатлениями об игре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049531-igra-komand-imoleze-i-kampobasso-v-matche-kubka-italii-zakonchilas-so-schetom-10/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра команд "Имолезе" и "Кампобассо" в матче Кубка Италии закончилась со счетом 1:0

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