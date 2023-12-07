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Игра женских команд "Парагвай" и "Ферровиария" в товарищеском матче закончилась со счетом 4:3

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года состоялась футбольная встреча между женскими командами "Парагвай" и "Ферровиария" в рамках товарищеского международного турнира. Состязание закончилось победой команды "Парагвай", передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с активной игры со стороны обеих команд. Открывающий гол на 31-й минуте забила команда "Парагвай". Вскоре после этого, на 35-й и 38-й минутах, игрок из "Ферровиария" Милена дважды поразила ворота команды "Парагвай", меняя счет на 1:2.

Во втором тайме на 57-й минуте команда "Парагвай" сравняла счет, а на 67-й минуте вышла вперед, сделав счет 3:2. Однако уже на 69-й минуте Ларих из "Ферровиария" снова сравняла счет, доведя его до 3:3. На 71-й минуте команда "Парагвай" забилп четвертый гол, устанавливая окончательный счет 4:3.

Игра была наполнена драматизмом. Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться своим мнением!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049529-igra-zhenskih-komand-paragvay-i-ferroviariya-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-43/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра женских команд "Парагвай" и "Ферровиария" в товарищеском матче закончилась со счетом 4:3

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