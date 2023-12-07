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Игра молодежных команд "Рома" и "Чезена" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 1:0

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года на футбольном поле развернулась напряженная борьба между молодежными командами "Рома" и "Чезена" в рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера. Игра закончилась победой команды "Рома", передает NUR.KZ.

Первый тайм матча прошел без забитых голов, несмотря на активные попытки обеих сторон изменить счет на табло.

Во втором тайме на 78-й минуте команде "Рома" удалось выйти вперед благодаря забитому голу. Этот гол оказался решающим в матче, определив итоговый счет 1:0 в пользу "Ромы". Это позволяет команде продолжить дальнейшую борьбу в турнире.

Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться своим мнением об игре команд!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049527-igra-molodezhnyh-komand-roma-i-chezena-v-matche-kubka-italii-primavera-zakonchilas-so-schetom-10/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра молодежных команд "Рома" и "Чезена" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 1:0

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