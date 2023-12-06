Игра молодежных команд "Сассуоло" и "Кремонезе" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 3:1

Встреча молодежных команд "Сассуоло" и "Кремонезе" в рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера прошла 6 декабря 2023 года. Матч закончился победой "Сассуоло", передает NUR.KZ.
Матч начался с активных действий со стороны "Кремонезе". Уже на 5-й минуте Пессолани из этой команды открыл счет в матче, забив гол. Однако "Сассуоло" не сдавалось и на 31-й минуте игрок Кнезович сравнял счет, забив гол. Первый тайм завершился со счетом 1:1.
Во втором тайме "Сассуоло" продемонстрировали свое превосходство. На 56-й минуте был забит мяч, который позволил "Сассуоло" выйти вперед, а на 59-й минуте еще один гол укрепил их преимущество, установив итоговый счет 3:1 в пользу "Сассуоло".
Игра получилась напряженной и интересной. Обе команды демонстрировали высокий уровень мастерства, но в этот раз удача была на стороне "Сассуоло U19".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049525-igra-molodezhnyh-komand-sassuolo-i-kremoneze-v-matche-kubka-italii-primavera-zakonchilas-so-schetom-31/