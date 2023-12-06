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Игра команд "Ухань Три Таунс" и "Поханг" в матче азиатской Лиги чемпионов AFC закончилась со счетом 1:1

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года на стадионе "Ухань Спортс Сентр" (Китай) состоялся матч между командами "Ухань Три Таунс" из Китая и "Поханг" из Южной Кореи в рамках 6-го раунда азиатской Лиги чемпионов AFC. Матч завершился ничьей со счетом 1:1. В роли главного судьи выступал Аль Марри, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча завершился без забитых голов. Начиная со второго тайма, динамика встречи значительно усилилась.

На 49-й минуте игрок "Поханга" Ли Гю-Бэг неудачно сыграл и забил автогол, тем самым выведя "Ухань Три Таунс" вперед со счетом 1:0.

Далее команда "Ухань Три Таунс" получила три желтые карточки: на 56-й минуте – Дэвидсон, на 58-й минуте – Лю Имин, и на 62-й минуте – Чжан Сяобин. На 62-й минуте желтую карточку получил и игрок "Поханга" Сим Сан-Мин.

На 77-й минуте Ли Хо-Чжэ из "Поханга" забил гол, уравняв счет 1:1, ассистировал ему Хан Чан-Хи.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Приглашаем вас прокомментировать и поделиться своими впечатпечатлениями об игре в комментариях!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049518-igra-komand-uhan-tri-tauns-i-pohang-v-matche-aziatskoy-ligi-chempionov-afc-zakonchilas-so-schetom-11/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра команд "Ухань Три Таунс" и "Поханг" в матче азиатской Лиги чемпионов AFC закончилась со счетом 1:1

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