Игра молодежных команд "Эмполи" и "Милан" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 0:4

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера 6 декабря 2023 года состоялся футбольный матч между молодежными командами "Эмполи" и "Милан". Встреча, проходившая на домашнем стадионе команды "Эмполи", завершилась с разгромным счетом в пользу гостей – "Милан", передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с активной игры обеих команд. На 28-й минуте команда "Милан" открыла счет в матче благодаря голу игрока Камарда. Таким образом, счет стал 0:1. Затем на 39-й минуте Сталмач Д. увеличил преимущество "Милана", забив второй гол.

Во втором тайме на 78-й минуте Маньи забил третий гол для "Милана", доведя счет до 0:3. К завершению матча, на 84-й минуте, Палоски забил четвертый и последний гол в ворота "Эмполи", установив окончательный счет матча – 4:0 в пользу "Милана".

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