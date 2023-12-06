Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Игра молодежных команд "Эмполи" и "Милан" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 0:4

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера 6 декабря 2023 года состоялся футбольный матч между молодежными командами "Эмполи" и "Милан". Встреча, проходившая на домашнем стадионе команды "Эмполи", завершилась с разгромным счетом в пользу гостей – "Милан", передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с активной игры обеих команд. На 28-й минуте команда "Милан" открыла счет в матче благодаря голу игрока Камарда. Таким образом, счет стал 0:1. Затем на 39-й минуте Сталмач Д. увеличил преимущество "Милана", забив второй гол.

Во втором тайме на 78-й минуте Маньи забил третий гол для "Милана", доведя счет до 0:3. К завершению матча, на 84-й минуте, Палоски забил четвертый и последний гол в ворота "Эмполи", установив окончательный счет матча – 4:0 в пользу "Милана".

Приглашаем всех любителей футбола прокомментировать этот матч и поделиться своими впечатлениями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049506-igra-molodezhnyh-komand-empoli-i-milan-v-matche-kubka-italii-primavera-zakonchilas-so-schetom-04/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра молодежных команд "Эмполи" и "Милан" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 0:4

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.