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Игра молодежных команд "Торино" и "Удинезе" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 3:2

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

Игра между молодежными командами "Торино" и "Удинезе" в рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера состоялась 6 декабря 2023 года. Матч прошел в напряженной борьбе, и закончился победой "Торино", передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активной игры обеих команд, но первый и единственный гол в этом тайме был забит на 29-й минуте игроком "Удинезе" Руссо.

Во втором тайме команда "Торино" проявила себя более активно. На 50-й минуте Савва из этой команды сравнял счет, забив гол - 1:1. Затем последовали еще два гола от команды "Торино", оба забиты Францони на 61-й и 63-й минутах, что выводило счет на 3:1 в пользу "Торино".

Однако "Удинезе" не сдались и на 70-й минуте Марелло сократил разрыв в счете, забив гол в пользу своей команды. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Торино".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049505-igra-molodezhnyh-komand-torino-i-udineze-v-matche-kubka-italii-primavera-zakonchilas-so-schetom-32/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра молодежных команд "Торино" и "Удинезе" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 3:2

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