Игра молодежных команд "Лечче" и "Наполи" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 0:1

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера состоялась встреча между молодежными командами "Лечче" и "Наполи". Матч прошел 6 декабря 2023 года и закончился победой "Наполи", передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активной игры обеих команд. На 13-й минуте "Наполи" смогли открыть счет благодаря голу Маццоне. Это стало ключевым моментом первой половины игры, после чего счет стал 0:1 в пользу "Наполи".

Второй тайм матча прошел без забитых голов, и счет остался неизменным.

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