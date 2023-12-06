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Игра молодежных команд "Лечче" и "Наполи" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 0:1

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера состоялась встреча между молодежными командами "Лечче" и "Наполи". Матч прошел 6 декабря 2023 года и закончился победой "Наполи", передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активной игры обеих команд. На 13-й минуте "Наполи" смогли открыть счет благодаря голу Маццоне. Это стало ключевым моментом первой половины игры, после чего счет стал 0:1 в пользу "Наполи".

Второй тайм матча прошел без забитых голов, и счет остался неизменным.

Мы приглашаем вас поделиться своими впечатлениями от матча в комментариях и поделиться этой статьей с друзьями. Ваше мнение важно для нас!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049503-igra-molodezhnyh-komand-lechche-i-napoli-v-matche-kubka-italii-primavera-zakonchilas-so-schetom-01/

Автор: Команда Nur.kz

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра молодежных команд "Лечче" и "Наполи" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 0:1

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