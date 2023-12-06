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Игра молодежных женских команд Китая и Австралии в товарищеском матче закончилась со счетом 3:1

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года на международной дружеской встрече женских молодежных команд Китая и Австралии состоялся захватывающий матч. Победу одержала сборная Китая, передает NUR.KZ.

Первый тайм начался активно, и уже на 6-й минуте команда Китая открыла счет благодаря голу игрока Занг, установив преимущество в счете 1:0.

Во втором тайме игра продолжилась с не меньшим азартом. На 66-й минуте Ю удвоила преимущество китайской сборой, сделав счет 2:0. Затем Ю повторила свой успех на 85-й минуте, доведя счет до 3:0 в пользу своей команды.

Однако австралийская сборная не сдалась без борьбы и смогла ответить своим голом на 89-й минуте благодаря усилиям Апостолакис, установив окончательный счет матча 3:1.

Приглашаем вас поделиться вашими впечатлениями и обсудить игру в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049485-igra-molodezhnyh-zhenskih-komand-kitaya-i-avstralii-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-31/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра молодежных женских команд Китая и Австралии в товарищеском матче закончилась со счетом 3:1

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