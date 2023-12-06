Игра женских команд США и Китая в товарищеском матче закончилась со счетом 2:1

6 декабря 2023 года на стадионе "Toyota Stadium" (Фриско, США) состоялся товарищеский международный женский футбольный матч между командами США и Китая. Матч завершился победой команды США, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча был отмечен забитым голом в добавленное время (45+1 минута) командой Китая. Гол забила Шень Менгю, ассистировала ей Ванг. Этот момент стал определяющим в первом тайме, завершившимся со счетом 0:1 в пользу китайской сборной.

Во втором тайме на 62-й минуте Коффи из сборной США сравняла счет, забив гол с ассистенцией Соннетт (1:1). На 76-й минуте Хуо Юэсинь из команды Китая получила желтую карточку.

Шоу из сборной США забила победный гол на 79-й минуте с ассистенцией Смит, установив счет 2:1. После гола на 87-й минуте Вуригумула (Китай) получила желтую карточку.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды США. Арбитром встречи был Гарсия Ольвера (Мексика).

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