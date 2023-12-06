Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Игра женских команд США и Китая в товарищеском матче закончилась со счетом 2:1

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года на стадионе "Toyota Stadium" (Фриско, США) состоялся товарищеский международный женский футбольный матч между командами США и Китая. Матч завершился победой команды США, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча был отмечен забитым голом в добавленное время (45+1 минута) командой Китая. Гол забила Шень Менгю, ассистировала ей Ванг. Этот момент стал определяющим в первом тайме, завершившимся со счетом 0:1 в пользу китайской сборной.

Во втором тайме на 62-й минуте Коффи из сборной США сравняла счет, забив гол с ассистенцией Соннетт (1:1). На 76-й минуте Хуо Юэсинь из команды Китая получила желтую карточку.

Шоу из сборной США забила победный гол на 79-й минуте с ассистенцией Смит, установив счет 2:1. После гола на 87-й минуте Вуригумула (Китай) получила желтую карточку.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды США. Арбитром встречи был Гарсия Ольвера (Мексика).

Приглашаем наших читателей делиться впечатлениями и обсуждать матч в комментариях, а также делиться статьей в социальных сетях!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049479-igra-zhenskih-komand-ssha-i-kitaya-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-21/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра женских команд США и Китая в товарищеском матче закончилась со счетом 2:1

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.