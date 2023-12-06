Игра женских команд Канады и Австралии в товарищеском матче закончилась со счетом 1:0

6 декабря 2023 года на стадионе BC Place в Ванкувере состоялся товарищеский матч между женскими сборными Канады и Австралии. В этом противостоянии команды показали высокий уровень игры. Победу одержала команда Канады, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча был отмечен активной игрой обеих команд, однако единственный гол на 40-й минуте забила игрок сборной Канады Куинн, установив тем самым счет 1:0 в пользу своей команды.

Во втором тайме наблюдалась активная борьба, но без забитых мячей. Серия замен началась на 59-й минуте, когда с поля ушла Синклер и на ее место вышла Шмидт в сборной Канады. Через две минуты последовала еще одна замена в команде: Куинн покинула поле, а Леон вступила в игру.

На 65-й минуте в команде Австралии также произошла замена: Горри была заменена на Яллоп.

Последующие замены в составе канадской команды произошли на 69-й минуте (Принс на Хуитема), 73-й минуте (Ривьер на Коллинс), 80-й минуте (Роуз на Задорски) и 91-й минуте в добавленное время (Бьюкенен на Авуджо).

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Канады. Команды показали достойную игру, а болельщики стали свидетелями захватывающего противостояния.

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