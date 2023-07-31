Футболист киевского "Динамо" отказался переходить в "Ордабасы"

Денис Гармаш. Фото: Юрий Юрьев

33-летний украинский полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш не желает переходить в шымкентский футбольный клуб "Ордабасы", передает портал Dynamo.kiev.ua.

По словам журналиста Владимира Зверова, Гармаш не хочет продолжать карьеру в Шымкенте. Также у него есть предложение из Венгрии.

"Сейчас Гармаш тренируется с командой "Динамо" U19, и играть за основу он точно не будет. Относительно варианта с переходом в "Ордабасы", то Гармаш просто не хочет туда ехать. Насколько я понимаю, он ждет какого-то лучшего предложения. Сейчас у Гармаша есть предложение из Венгрии, но говорить о том, что он туда переедет – рано. Игрок пока обдумывает все варианты", – заявил украинский специалист в эфире Youtube-канала "Профутбол Digital".

Напомним, что ранее в "Ордабасы" перешли два футболиста из Украины: нападающий Артем Беседин и полузащитник Евгений Макаренко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030753-futbolist-kievskogo-dinamo-otkazalsya-perehodit-v-ordabasy/