"Астана" в чемпионате Казахстана по футболу уступила "Кызыл-Жар"

Аслан Дарабаев, игрок ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" сыграл гостевой матч против "Кызыл-Жара" из Петропавловска в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил игрок "Кызыл-Жара" Рафаиль Оспанов. Он отличился на 89-й минуте.

В данный момент у "Астаны" 39 очков. Это позволяет ей удерживать за собой вторую строчку в турнирной таблице.

"Кызыл-Жар" набрал 28 очков. Он занимает пятое место.

Лидером КПЛ на сегодняшний день является клуб "Ордабасы" из Шымкента. В активе команды 42 очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030606-astana-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu-ustupila-kyzyl-zhar/