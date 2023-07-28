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"Бешикташ" близок к подписанию лидера сборной Казахстана по футболу

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: kff.kz

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" намерен в ближайшие дни оформить трансфер игрока сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, пишет турецкое издание TRT Spor.

По информации источника, в ближайшие дни "Бешикташ" постарается закрыть сделку с ЦСКА о трансфере Зайнутдинова. Ожидается, что казахстанский футболист прилетит в Стамбул через пару дней.

Ранее появилась информация, что клуб из Стамбула предложил московской команде 6 млн евро за Бахтиера.

В стартовавшем сезоне в России 25-летний казахстанский полузащитник провел три матча за ЦСКА, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. За армейский клуб Зайнутдинов выступает с 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030473-beshiktash-blizok-k-podpisaniyu-lidera-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/

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