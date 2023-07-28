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"Убивают наши клубы": футболист "Ордабасы" пожаловался на судейство в матче с "Легией"

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Сергей Малый алаңда
Сергей Малый. Фото: instagram.com/kff_team

Защитник сборной Казахстана и "Ордабасы" Сергей Малый прокомментировал ничейный исход с польской "Легией" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

По словам игрока, судьи из Европы убивают казахстанские клубы.

"Я понимаю, могли выиграть – 3:0, могли и проиграть – 2:3. Но почему только наши клубы так судят? Засчитывают гол с офсайда, не ставят пенальти! Приезжают судьи из Дании, Исландии и т.д. И просто убивают наши клубы, что "Ордабасы" в 2019-м, что "Кайрат" в матче с "Маккаби Хайфой". Сегодня наша игра! Когда это закончится? Кто-нибудь может вмешаться в этот беспредел?", - написал Малый в Instagram stories.

Instagram stories футболиста "Ордабасы" Сергея Малого
Instagram stories Сергея Малого. Скриншот: instagram.com/sergey_malyy/

Напомним, что "Ордабасы" вчера сыграл вничью с польской "Легией". По ходу встречи шымкентский коллектив вел со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил два гола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030463-ubivayut-nashi-kluby-futbolist-ordabasy-pozhalovalsya-na-sudeystvo-v-matche-s-legiey/

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