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"Ордабасы" сыграл вничью с "Легией" в квалификации Лиги конференций УЕФА

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Капитан ФК "Ордабасы" Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген, игрок ФК "Ордабасы". Фото: vk.com/ordabasy_13

Футбольный клуб из Шымкента "Ордабасы" провел домашний поединок против польской команды "Легия" во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева вели со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола.

В составе "Ордабасы" взятием ворот отметились белорус Всеволод Садовский и сенегалец Папе Мамаду Мбодж. Тогда как у гостей отличились чех Томас Пекхарт и словенец Блаж Крамер.

Ответный матч между командами пройдет в ночь с 3 на 4 августа (в 01:00 по времени Астаны) в столице Польши - Варшаве.

Также сегодня в квалификации Лиги конференций УЕФА состоятся два матча с участием казахстанских команд: "Торпедо Кутаиси" (Грузия) - "Актобе", "Базель" (Швейцария) - "Тобол".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030364-ordabasy-sygral-vnichyu-s-legiey-v-kvalifikatsii-ligi-konferentsiy-uefa/

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