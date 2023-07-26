"Астана" разгромно проиграла "Динамо Загреб" в гостевом матче отбора Лиги чемпионов УЕФА

Аслан Дарабаев, игрок ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" потерпел крупное поражение от "Динамо" (Загреб, Хорватия) в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Астанчане провели матч в гостях. Встреча в Загребе завершилась со счетом 4:0.

Бруно Петкович вывел "Динамо" вперед на 35-й минуте. А затем Лука Иванушец оформил хет-трик. Она забивал "Астане" на 41-й, 43-й и 56-й минутах.

Ответная игра состоится в Астане 2 августа.

Добавим, что в первом раунде Лиги чемпионов "Астана" оказалась сильнее "Динамо" из Тбилиси "Грузия". Общий счет после двух матчей составил 3:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030065-astana-razgromno-proigrala-dinamo-zagreb-v-gostevom-matche-otbora-ligi-chempionov-uefa/