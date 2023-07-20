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ФК "Тобол" сыграет с "Базелем" во втором туре Лиги конференций

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Матч "Тобол" - "Хонка"
Матч "Тобол" - "Хонка". Фото: ФК "Тобол"

Футбольный казахстанский клуб из Костаная "Тобол" успешно преодолел барьер первого круга турнира Лига конференций. Наша команда прошла "Хонку" из Финляндии, передает NUR.KZ.

В первом матче "Тобол" выиграл со счетом 2:1. Игра прошла в Казахстане. И для соперников единственной возможностью было отыграться на домашнем поле.

Однако этого не произошло. "Хонка" и "Тобол" сыграли вничью - 0:0. Таким образом, дальше прошел костанайский "Тобол".

В итоге наша команда во втором круге турнира сыграет против титулованного клуба из Швейцарии "Базель".

Первый матч состоится 27 июля. Ответная игра запланирована на 3 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029502-fk-tobol-sygraet-s-bazelem-vo-vtoom-urge-ligi-konferentsiy/

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