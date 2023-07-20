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"Астана" сделала камбэк и вышла во второй раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА

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ФК "Астана"
ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" в гостевом матче отыгрался со счета 0:1 и сумел пробиться во второй раунд квалификации турнира Лига чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды был клуб "Динамо" из Тбилиси (Грузия).

В первом матче, который состоялся в Астане, команды сыграли вничью (1:1). Путевка в следующий круг решалась в игре в столице Грузии.

Астанчане пропустили в первом тайме. Усман Камара забил на 22 минуте.

Во втором тайме футболисты "Астаны" сделали камбэк и вышли вперед буквально чуть меньше, чем за две минуты. Сначала Абзал Бейсебеков забил на 50 минуте. А через минуту Дембо Дарбо вывел гостей вперед.

В итоге встреча так и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. Во втором раунде она встретится с "Динамо" (Загреб, Хорватия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029337-astana-sdelala-kambek-i-vyshla-vo-vtoroy-raund-otbora-ligi-chempionov-uefa/

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