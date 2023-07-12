"Астана" сыграла вничью в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" на домашнем стадионе сыграл вничью в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Динамо" (Тбилиси), передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 1:1.

"Астана" вышла вперед уже на 11 минуте. Шикарном голом отметился Абат Аймбетов. Закрепить стартовый успех у столичной команды не удалось.

Во втором тайме Габриэль Сигуа сравнял. Ему удалось отличиться на 57 минуте. В итоге матч так и закончился со счетом 1:1.

Теперь "Астане" предстоит выезд в Грузию. Ответная игра состоится 19 июля на стадионе в Тбилиси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2028423-astana-s-nichi-nachala-kvalifikatsiyu-ligi-chempionov/