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Турецкий топ-клуб намерен подписать футболиста сборной Казахстана

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Футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" намерен подписать 23-летнего защитника сборной Казахстана и петербуржского "Зенита" Нуралы Алипа, пишет издание Aspor.com.

По информации источника, стамбульская команда предложила "Зениту" 1,5 млн евро за трансфера Алипа. С самим игроком планируется подписать четырехлетний контракт.

Напомним, что Нуралы выступает в питерском клубе с февраля 2022 года. "Зенит" выкупил казахстанского защитника у "Кайрата" за 2 млн евро.

Всего в составе "сине-бело-голубых" Алип провел 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также вместе с "Зенитом" он дважды стал чемпионом России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2028026-turetskiy-top-klub-nameren-podpisat-futbolista-sbornoy-kazahstana/

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