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"ПСЖ" расторг контракт с главным тренером

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Кристоф Галтье
Кристоф Галтье. Фото: Anthony Dibon/FEP/Icon Sport via Getty Images

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Кристофом Галтье. Соответствующее заявление появилось на сайте команды.

"Клуб хотел бы воздать должное его профессионализму и самоотверженности, которые помогли команде выиграть исторический одиннадцатый титул чемпиона Франции.

Вся команда "Пари Сен-Жермен" благодарит Кристофа Галтье, а также его ассистентов Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за их профессионализм и самоотверженность на протяжении всего сезона и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере",- говорится в сообщении.

Напомним, Галтье возглавил команду 5 июля 2022 года. По неофициальной информации, на посту главного тренера его сменит испанец Луис Энрике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027712-pszh-rastorg-kontrakt-s-glavnym-trenerom/

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