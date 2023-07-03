"Барселона" выплачивает Месси зарплату спустя два года после его ухода из клуба

Лионель Месси. Фото: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

"Барселона" продолжает выплачивать заработную плату нападающему сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси. При этом клуб звездный игрок покинул в 2021 году, передает Mundo Deportivo.

По словам президента "Барсы" Жоана Лапорты, начисления будут поступать на счета футболиста до 2025 года.

"Мы должны платить ему зарплату до 2025 года, так как он отложил ее при предыдущем правлении. Ему платят неукоснительно. Мы также готовим прощание Месси с клубом. Было бы идеально, если бы это состоялось во время возвращения на "Камп Ноу" после реконструкции стадиона",- озвучил Лапорта.

Отмечается, что об отсроченных выплатах совет директоров команды и Месси договорились во время пандемии. Аргентинец согласился на снижение зарплаты с возможностью получить удержанную сумму в последующие годы.

Месси покинул клуб в 2021 году. В данный момент он является игроком "Интера" (Майами, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027362-barselona-vyplachivaet-messi-zarplatu-spustya-dva-goda-posle-ego-uhoda-iz-kluba/