Месси был задержан в аэропорту в Пекине (видео)

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси испытал проблемы при прохождении пограничного контроля в аэропорту Пекина (Китай), передает NUR.KZ со ссылкой на sport.es.
Звездный футболист прибыл в столицу Китая вместе с аргентинской сборной на товарищеский матч против Австралии.
Однако въехать в страну с первого раза у него не получилось. Месси прилетел с испанским паспортом, не имея визы (граждане Испании не имеют безвизового въезда в Китай. )
Согласно информации, форварду пришлось прождать около двух часов прежде, чем миграционная служба смогла выдать ему визу в ускоренном и срочном порядке.
Добавим, что Аргентина сыграет с Австралией 15 июня.
Недавно стало известно, что после ухода из "ПСЖ" Месси продолжит карьеру в клубе "Интер Майами".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2024399-messi-byl-zaderzhan-v-aeroportu-v-pekine-video/