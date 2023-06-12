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Месси был задержан в аэропорту в Пекине (видео)

Опубликовано:

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси испытал проблемы при прохождении пограничного контроля в аэропорту Пекина (Китай), передает NUR.KZ со ссылкой на sport.es.

Звездный футболист прибыл в столицу Китая вместе с аргентинской сборной на товарищеский матч против Австралии.

Однако въехать в страну с первого раза у него не получилось. Месси прилетел с испанским паспортом, не имея визы (граждане Испании не имеют безвизового въезда в Китай. )

Согласно информации, форварду пришлось прождать около двух часов прежде, чем миграционная служба смогла выдать ему визу в ускоренном и срочном порядке.

Добавим, что Аргентина сыграет с Австралией 15 июня.

Недавно стало известно, что после ухода из "ПСЖ" Месси продолжит карьеру в клубе "Интер Майами".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2024399-messi-byl-zaderzhan-v-aeroportu-v-pekine-video/

Автор: Роман Кушпелев
Месси был задержан в аэропорту в Пекине (видео)

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