Назван новый главный тренер футбольного клуба "Челси"

Маурисио Почеттино. Фото: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Бывший тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ аргентинский специалист Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером лондонского "Челси", сообщает пресс-служба "аристократов".

Маурисио подписал двухлетний контракт с "Челси" с опцией продления еще на год. На этом посту он сменил легенду "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Последним клубом Почеттино был французский "Пари Сен-Жермен", откуда его уволили летом 2022 года. До этого 51-летний аргентинский специалист долгое время тренировал лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, что по итогам сезона "Челси" занял 12-е место в чемпионате Англии и в следующем сезоне не будет участвовать в еврокубках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2022538-nazvan-novyy-glavnyy-trener-futbolnogo-kluba-chelsi/