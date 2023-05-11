"Интер" выиграл первый полуфинал ЛЧ против "Милана"

ФК "Интер". Фото: Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images

В итальянском дерби на стадионе "Сан-Сиро" в Милане в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА "Интер" оказался сильнее "Милана", передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. "Интер" добился преимущества в самом начале матча, удержав его до конца игры.

Счет на восьмой минуте открыл Эдин Джеко после розыгрыша углового. Через три минуты Генрих Мхитарян забил второй гол "Интера", завершив атаку точным сильным ударом.

Эта победа позволила "Интеру" подойти к ответной игре с комфортным заделом. Второй полуфинал между двумя итальянскими клубами состоится через неделю в ночь на 17 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2020032-inter-vyigral-pervyy-polufinal-lch-protiv-milana/