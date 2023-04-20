Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

ФК "Манчестер Сити". Фото: Boris Streubel/Getty Images

Состоялись заключительные ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В следующий раунд пробились английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер", передает NUR.KZ.

"Горожане" на выезде сыграли вничью с немецкой "Баварией". Матч завершился со счетом 1:1. Эрлинг Холанн на 57 минуте вывел гостей вперед. Хозяевам удалось сравнять на 83 минуте - пенальти реализовал Йозуа Киммих. Данный счет устраивал "Манчестер Сити", который в первой игре уверенно обыграл 3:0.

Результативной ничьей завершилась встреча "Интера" и португальской "Бенфики" в Милане. Николо Барелла на 14 минуте сделал счет 1:0 в пользу хозяев. Фредрик Эурснес восстановил равенство (38 минута). Затем "Интеру" удалось дважды поразить ворота гостей. Голами отметились Лаутаро Мартинес (65 минута) и Хоакин Корреа (78).

Антониу Силва (86) с Петаром Мусой (90+5) установили окончательный счет - 3:3. Дальше прошел "Интер" за счет победы в первом матче со счетом 2:0.

Таким образом, в полуфинале "Манчестер Сити" сыграет против мадридского "Реала", а "Интер" сразится в итальянском дерби с "Миланом". Первые матчи пройдут в ночь на 10 и 11 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2017477-opredelilis-vse-polufinalisty-ligi-chempionov/