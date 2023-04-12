Полузащитник сборной Казахстана по футболу перешел в "Тобол"

Рамазан Оразов. Фото: kff.kz

Футбольный клуб "Тобол" из Костаная официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает пресс-служба команды.

"Рамазан является воспитанником Академии алматинского "Кайрата". 11 июля 2019 года дебютировал в Лиге Европы в матче с боснийским клубом "Широки Бриег". В ответном матче забил дебютный мяч в еврокубках. В 2020 году перешел в латвийский "Даугавпилс". Через два года подписал контракт с российским клубом "Чайка", где сыграл 12 матчей. После "Чайки" Рамазан играл в командах "Актобе" и "Аксу".

31 марта 2021 года дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Украины (1:1).

Добро пожаловать, Рэм",- говорится в сообщении клуба.

Добавим, что "Тобол" после пяти туров чемпионата Казахстана по футболу занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016536-poluzaschitnik-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-pereshel-v-tobol/