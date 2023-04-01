"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче АПЛ

ФК "Манчестер Сити". Фото: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ливерпулем". Команды встретились на поле в рамках 29 тура Английской премьер-лиги, передает NUR.KZ.

"Горожане" на домашнем стадионе победили со счетом 4:1. На 17 минуте Мохаммед Салах вывел "Ливерпуль вперед".

Через десять минут Хулиан Альварес счет сравнял. Удвоил преимущество Кевин Де Брюйне (46-я минута). Затем на 53-й минуте Илкай Гюндоган забил третий гол. Финальную точку поставил Джек Грилиш (74-я минута) - разгромная победа "МС".

"Манчестер Сити" теперь имеет в активе 64 очка. В данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице. У "Ливерпуля" 42 очка и пока шестое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2015026-manchester-siti-razgromil-liverpul-v-matche-apl/