Арсена Венгера и Алекса Фергюсона включили в Зал славы АПЛ

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Специалисты Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали первыми тренерами, которых ввели в Зал славы Английской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на premierleague.com.

Фергюсон являлся главным тренером "Манчестера Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За этот период "МЮ" 13 раз становился победителем чемпионата Англии.

Венгер в свою очередь руководил "Арсеналом". Он трижды приводил команду к чемпионству. Также под его руководством "канониры" добились уникального результата, не проиграв ни одного матча в сезоне АПЛ.

Добавим, что Зал славы АПЛ основан в 2021 году. Первыми его членами стали Тьери Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, Дидье Дрогба, Пол Скоулз и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014609-arsena-vengera-i-aleksa-fergyusona-vklyuchili-v-zal-slavy-apl/