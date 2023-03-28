ФК "Актобе" поставили цель выиграть чемпионат Казахстана

ФК "Актобе". Фото: ФК "Актобе"

Председатель Совета директоров футбольного клуба "Актобе" Болат Мажагулов посетил тренировку команды. В рамках своего визита функционер поставил перед коллективом главные цели, сообщает пресс-служба "красно-белых".

"На встрече Болат Мажагулов выслушал предложения тренерского штаба и игроков, обменявшись с ними мнениями. В свою очередь председатель Совета подчеркнул, что и в этом году у "Актобе" стоит цель стать чемпионами страны.

Также он отметил, что перед главным тренером Андреем Карповичем поставлена задача выхода в групповой этап Лиги конференций УЕФА",- говорится в сообщении.

Добавим, что 2 апреля актюбинцы проведут матч чемпионата Казахстана против петропавловского "Кызылжара". Игра начнется в 16:00 часов по местному времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014405-fk-aktobe-postavili-tsel-vyigrat-chempionat-kazahstana/