Акимат Актюбинской области сделал официальное заявление

ФК "Актобе". Иллюстративное фото: instagram.com/fcaktobe_official

В некоторых источниках появилась информация о том, что игроки ФК "Актобе" отказываются от тренировок из-за финансового положения клуба. Акимат Актюбинской области в своем Telegram-канале сделал официальное заявление по этому поводу.

"Футбольный клуб "Актобе" официально сообщил, что указанная информация не соответствует действительности. В соответствии с договором заработная плата игрокам будет выплачена на предстоящей неделе", - отметили в пресс-службе акимата Актюбинской области.

Здесь добавили, что в настоящее время члены команды не отказываются от тренировок. Напротив, они полны решимости побеждать и усердно готовятся к предстоящим матчам.

"Призываем болельщиков и представителей СМИ доверять только официальным источникам информации", - попросили в ведомстве.

На официальном сайте ФК "Актобе" указывается, что футбольный клуб был пятикратным чемпионом Казахстана. Домашняя арена - Центральный стадион, был открыт в 1975 году. На сегодняшний день вмещает 12 800 зрителей.

Клубные цвета - красно-белые. Основным фанатским движением является организация "13 сектор".

В начале 2000-х годов клуб 11 лет подряд принимал участие в европейских турнирах.

С момента своего основания ФК "Актобе" менял свое название пять раз:

1967-1995 годы — "Актюбинец";

1996-1997 годы — "Актобемунай";

1997-2000 годы — "Актобе";

2000-2005 годы — "Актобе-Ленто";

с 2005 года — "Актобе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012537-akimat-aktyubinskoy-oblasti-sdelal-ofitsialnoe-zayavlenie/