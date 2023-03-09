"Астана" одержала вторую победу в чемпионате Казахстана по футболу

ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал победу во втором туре чемпионата Казахстана по футболу в выездном матче против "Жетысу" из Талдыкоргана, передает NUR.KZ.

Встреча в Талдыкоргане завершилась со счетом 2:0 в пользу "Астаны". Первый гол был забит на 68 минуте. Отличился Дембо Дарбо.

Удвоил преимущество Абзал Бейсебеков. Он забил на 77 минуте, поставив точку во встрече.

Таким образом, "Астана" одержала победу во втором матче из двух. В первом столичная команда оказалась сильнее карагандинского "Шахтера".

Добавим, что также по две победы в данный момент имеют "Актобе" и "Ордабасы" (Шымкент).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012319-astana-oderzhala-vtoruyu-pobedu-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/