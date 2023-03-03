"Барселона" победила "Реал" в первом полуфинале Кубка Испании

Матч "Реал" - "Барселона". Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Футбольный клуб из Каталонии "Барселона" в гостях одержал победу над мадридским "Реалом" в первом полуфинальном матче Кубка Испании-2023 по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме на 26 минуте. Эдер Милитао поразил собственные ворота. Ответная игра намечена на 5 апреля.

При этом в марте команды вновь встретятся в очном противостоянии. 19 марта "Барселона" и "Реал" проведут матч в рамках чемпионата Испании.

Добавим, что в этом году "Барселона" победила "Реал" в финале Суперкубка Испании. Игра завершилась со счетом 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2011629-barselona-pobedila-real-v-pervom-polufinale-kubka-ispanii/