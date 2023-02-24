"Манчестер Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед". Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на домашней арене обыграл каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает NUR.KZ.

Решающая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "МЮ". В составе хозяев отличились Фред и Антони. У "Барсы" забил Роберт Левандовски. В первом матче была зафиксирована ничья (2:2). таким образом, в 1/8 финала пробился "Манчестер Юнайтед". "Барса" покинула турнир.

Ниже представлены результаты остальных матчей (жирным выделены команды, которые прошли в следующий круг).

"Монако" (Франция) - "Байер" (Германия) - 2:3 (пен. 3:5)

"Нант" (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 0:3

"ПСВ" (Нидерланды) - "Севилья" (Испания) - 2:0

"Митьюлланд" (Дания) - "Спортинг" (Португалия) - 0:4

"Рома" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:0

"Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Украина) - 2:1 (пен. 4:5)

"Унион Берлин" (Германия) - "Аякс" (Нидерланды) - 3:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010665-manchester-yunayted-vybil-barselonu-iz-ligi-evropy/