Представлен календарь чемпионата Казахстана по футболу, Суперкубка и Кубка страны на новый сезон

Логотип ПФЛК. Фото: pflk.kz

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила соревновательный календарь на новый сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ПФЛК.

25 февраля будет проведен матч за Суперкубок Казахстана по футболу. В нем сыграют "Астана" и "Ордабасы" (Шымкент).

Чемпионат Казахстана по футболу в этом году начнется в начале марта. Первый круг запланирован на 4-5 марта. Стартовые пары выглядит следующим образом: "Жетысу" - "Актобе", "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий", "Тобол" - "Аксу", "Кайрат" - "Атырау", "Кайсар" - "Кызылжар", "Мактаарал" - "Окжетпес".

С полным календарем вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, в прошлом сезоне победителем КПЛ стала "Астана". Клуб "Актобе" выиграл "серебро", а "Тобол" финишировал третьим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2007460-predstavlen-kalendar-chempionata-kazahstana-po-futbolu-superkubka-i-kubka-strany-na-novyy-sezon/