Казахстанский защитник продлил контракт с "Тоболом"

Багдат Каиров. Фото: ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Тобол" официально объявил о продлении контракта с защитником из Казахстана Багдатом Каировым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Защитник сборной Казахстана Багдат Каиров продлил свое трудовое соглашение с "Тоболом".

Состав костанайского клуба универсальный защитник пополнил летом 2021 года и в первой же официальной игре появился на поле в стартовом составе. После чего основательно закрепил за собой место на фланге обороны.

Тренерский штаб надеется на игрока и в следующем сезоне. Новый контракт Каирова рассчитан на один год",- говорится в сообщении команды.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Казахстана по футболу "Тобол" финишировал на третьем месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2006171-kazahstanskiy-zaschitnik-prodlil-kontrakt-s-tobolom/