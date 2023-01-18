ФК "Шахтер" представил нового главного тренера

Игорь Солошенко. Фото: ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" (Караганда) официально объявил о назначении Игоря Солошенко на должность главного тренера, передает NUR.KZ на аккаунт команды в instagram.

"Игорь Солошенко - воспитанник карагандинской школы футбола. В качестве футболиста выступал за "Шахтер", "Женис", "Аят", "Тобол", "Акжайык", "Иртыш" и "Окжетпес". За национальную сборную Казахстана провел 11 матчей.

Вместе с нашей командой становился чемпионом Казахстана (2012) и двукратным бронзовым призером (2007, 2009). В составе "Жениса" выигрывал Кубок Казахстана (2002) и получил серебренную медаль чемпионата с "Тоболом" (2005).

После завершения игровой карьеры работал в качестве тренера футбольного центра "Шахтер" и тренера по физподготовке основной команды, а также занимал должность спортивного директора "горняков".

Последние три сезона был главным тренером команды "Шахтер-Булат",- говорится в сообщении.

Добавим, что на посту он сменил Вахида Масудова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005861-fk-shahter-predstavil-novogo-glavnogo-trenera/