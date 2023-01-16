"Барселона" обыграла "Реал" и завоевала Суперкубок Испании

ФК "Барселона". Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на "Международном стадионе имени Короля Фахда" состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграли "Барселона" и "Реал" (Мадрид), передает NUR.KZ.

Встреча завершилась победой каталонской команды со счетом 3:1.

Первый гол "Барселона" забила на 33 минуте - отличился Гави. На 45 минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество.

Педри на 69 минуте сделал счет 3:0. Единственный гол в составе "Реала" оформил Карим Бензема на третьей компенсированной минуте.

Таким образом, "Барселона" в 14 раз-й победила в Суперкубке Испании. Для Хави данный трофей стал первым в качестве главного тренера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005445-barselona-obygrala-real-i-zavoevala-superkubok-ispanii/