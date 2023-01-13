"Барселона" и "Реал" разыграют Суперкубок Испании по футболу

ФК "Барселона". Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Во втором полуфинале Суперкубка Испании по футболу каталонская "Барселона" обыграла "Бетис" в серии пенальти. Ранее в финал вышел мадридский "Реал", передает NUR.KZ.

Основное время матча "Барселона" - "Бетис", который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершилось со счетом 1:1.

В дополнительное время команды обменялись голами. В итоге по пенальти победу одержал каталонский клуб - 4:2

В составе "Барселоны" отличились Роберт Левандовски (40-я минута) и Ансу Фати (93-я минута). У "Бетиса" голы забивали Набиль Фекир (77-я минута) и Лорен Морон (101-я минута).

В финале Суперкубка Испании подопечные Хави встретятся с мадридским "Реалом", который в полуфинале оказался сильнее "Валенсии" (1:1, по пен. 4:3).

Решающий матч запланирован в ночь с 15 на 16 января в 01:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005226-barselona-i-real-razygrayut-superkubok-ispanii-po-futbolu/