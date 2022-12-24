Экс-футболист "Астаны" нидерландец Рай Влут сравнил уровень жизни в Казахстане и России

Рай Влут. Фото: vk.com/fc_ue

Бывший нападающий "Астаны", ныне выступающий в екатеринбургском "Урале" нидерландец Рай Влут поделился впечатлениями от жизни в Казахстане и России, пишет Sport24.ru.

По словам 27-летнего футболиста, у казахов и русских схожий менталитет и язык.

"Казахи и русские — люди с одним менталитетом и языком. Даже еда похожая.

Где жизненные стандарты выше? В столице Астане местные живут достаточно богато. Но в других городах уровень жизни был низким. Это меня шокировало. В России явно не так", - заявил Рай Влут.

Напомним, что Рай Влут перешел в "Астану" в марте 2022 года, но уже в сентябре перебрался в Россию, подписав контракт с "Уралом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002894-eks-futbolist-astany-niderlandets-ray-vlut-sravnil-uroven-zhizni-v-kazahstane-i-rossii/