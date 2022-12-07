Директор "Зенита" высказался о будущем казахстанского футболиста Нуралы Алипа

Нуралы Алип. Фото: vk.com/zenit

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном уходе казахстанского защитника Нуралы Алипа, пишет Sports24.

По словам Медведева, судьба Нуралы Алипа в "Зените" решится в ближайшее время.

"Скоро станет известно судьба Алипа в "Зените". Все разговоры о том, что он точно покинет клуб — фейк. Ждите официальную информацию", - заявил генеральный директор питерского клуба.

Напомним, что Нуралы перешел в "Зенит" в феврале текущего года на правах аренды из алматинского "Кайрата".

В этом сезоне 22-летний казахстанский защитник провел четыре матча в Российской Премьер-лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000544-direktor-zenita-vyskazalsya-o-buduschem-kazahstanskogo-futbolista-nuraly-alipa/