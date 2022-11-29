Нидерланды примут финальный турнир Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций. Фото: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

Определилось место проведения финальных матчей Лиги наций в 2023 году. Турнир пройдет на стадионах Нидерландов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт UEFA.

"Исполнительный комитет UEFA подтвердил, что Нидерланды впервые получат честь принимать у себя финал Лиги наций.

Города Роттердам и Энсхеде были выбраны Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) для проведения матчей, полуфиналы которых состоятся 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал запланированы на 18 июня 2023 года.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится в январе 2023 года в Ньоне, точная дата и время будут подтверждены в установленном порядке",- говорится в сообщении.

Отметим, что в финальный турнир пробились победители групп Лиги А: Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999415-niderlandy-primut-finalnyy-turnir-ligi-natsiy/