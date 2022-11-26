"Кайрат" проиграл "Бенфике" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

"Кайрат" - "Бенфика". Фото: instagram.com/afckairat/

Многократный чемпион Казахстана по футзалу алматинский "Кайрат" уступил португальской "Бенфике" в рамках элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

В заключительном туре алматинский клуб потерпел поражение от "Бенфики" со счетом 1:2.

Причем подопечные Кака вели в счете благодаря голу Альберта Акбаликова на шестой минуте встречи.

Однако во втором тайме португальский коллектив сравнял счет (забил Ромуло на 24-й минуте), а в самой концовке игры вырвал победу (отличился Артур).

Тем самым "Бенфика" заняла первое место в группе C (7 очков) элитного раунда и вышла в финал четырех Лиги чемпионов УЕФА.

На втором месте расположился чешский "Хрудим" (5 очков), на третьей - "Сент-Эндрюс" из Мальты (2 очка). "Кайрат" замкнул квартет с одним набранным баллом.

Отметим, что элитный раунд Лиги чемпионов прошел с 23 по 26 ноября во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999084-kayrat-proigral-benfike-v-elitnom-raunde-ligi-chempionov-po-futzalu/